Avellino: attesa per Simic, l'obiettivo nella pausa Nazionali Domani il primo allenamento settimanale al "Partenio-Lombardi" per i lupi

Pausa Nazionali con l'obiettivo dell'equilibrio, già cercato nelle ultime settimane ma non centrato. Ore di riposo per l'Avellino dopo il ko rimediato a Cesena e ripresa fissata per domani al "Partenio-Lombardi". La sconfitta all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi ha certificato ulteriormente le difficoltà difensive vissute dalla squadra irpina nell'ultima fase. Abile a reagire in altre gare, ma troppi gol subiti dai lupi, ben 22 in 12 turni: occorre un nuovo equilibrio alla squadra di Biancolino per confermare nel finale del 2025 la posizione in classifica, la nona, utile per essere sempre distante dalla zona rossa. Nel match di Cesena l'Avellino ha perso Simic, costretto al cambio dopo 30 minuti. Il fastidio all'adduttore sarà oggetto di valutazioni da parte dello staff medico. In attacco è presumibile l'ulteriore sprint per Tutino. Dopo il recupero dall'infortunio e dall'operazione alla caviglia il partenopeo appare pronto per la maglia da titolare alla ripresa del torneo. Sabato 22 i lupi ospiteranno l'Empoli al "Partenio-Lombardi".