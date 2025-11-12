Avellino, ripresa al Partenio: ai box Simic e Crespi Le condizioni dei due calciatori dovranno essere rivalutate

L'Avellino ha ripreso nel pomeriggio la preparazione. La società, d'intesa con lo staff tecnico, ha disposto che la seduta si svolgesse a porte chiuse. Un segnale che conferma la necessità di ritrovarsi e di analizzare il cortocircuito avuto in Romagna contro il Cesena.

Alla ripresa sono state valutate anche le condizioni dei calciatori che si erano infortunati nell'ultima trasferta.

Lorenco Simic: dalla verifica effettuata con esami strumentali è stata evidenziata una lesione muscolare all’adduttore destro. Ha già avviato il programma di terapie e verrà rivalutato dopo una settimana.

Valerio Crespi: dopo uno scontro di gioco avvenuto in gara ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo a livello dell’ala iliaca di sinistra con interessamento dei muscoli obliquo esterno ed obliquo interno. Ha avviato il programma di terapie e verrà monitorato in base alla reazione alle cure.

La sosta del campionato potrebbe dare una mano all'Avellino, anche se le condizioni dei due calciatori dovranno essere rivalutate in vista del match contro l'Empoli in programma sabato 22 novembre.