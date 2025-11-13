Avellino, lupi al lavoro verso l'Empoli: l'obiettivo è tornare al successo Il programma degli allenamenti della formazione allenata da Biancolino

In casa Avellino prosegue il lavoro dei lupi. Per domani è fissata una doppia seduta di lavoro, con Biancolino che analizza nel dettaglio quanto fatto fino a questo momento, considerato che il campionato di Serie B si fermerà per la sosta in questo fine settimana, con l'Avellino che tornerà in campo il prossimo 22 novembre per affrontare l'Empoli al Partenio-Lombardi. È una sfida, questa, che i lupi vogliono vincere per interrompere il momento negativo. Saranno da valutare gli acciaccati Crespi e Simic, con quest'ultimo che rappresenta un baluardo per la squadra allenata da Biancolino, visto e considerato che si tratta del calciatore più presente tra i biancoverdi e anche quello che ha messo a segno il maggior numero di reti, tre, insieme a Tommaso Biasci.

Avellino, il programma di lavoro

Il club biancoverde ha reso noto il programma di lavoro della formazione di Biancolino:

Venerdì 14 novembre: doppia seduta di allenamento

– allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

– allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte chiuse);

Sabato 15 novembre: allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);

Domenica 16 novembre: la squadra osserverà il giorno di riposo settimanale.