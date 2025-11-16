Avellino, Tutino punta il match con l'Empoli L'attaccante potrebbe partire dal primo minuto, considerato l'infortunio di Crespi

Domenica di riposo per l'Avellino. Dopo una intensa settimana di lavoro, Biancolino ha concesso un giorno libero alla squadra, con la ripresa degli allenamenti che avverrà nella giornata di domani, con i lupi che daranno il via alla preparazione che porterà al match di sabato, quando al Partenio-Lombardi ospiteranno l'Empoli. Nella giornata di ieri, hanno raggiunto Villa Ester Crespi e Simic, in modo da monitorare la condizione dopo gli infortuni che li pongono in forte dubbio per il match con i toscani. I due sono stati raggiunti anche da Iannarilli, Patierno e D'Andrea. L'infortunio di Crespi potrebbe portare Tutino in rampa di lancio per una maglia da titolare. L'attaccante si è ripreso dall'infortunio, la sua condizione non è ancora al top, ma potrebbe scendere in campo al fianco di Biasci per dare man forte all'Avellino. Quella che comincerà domani sarà una settimana importante, utile a Biancolino per valutare nel dettaglio le scelte da adottare in un match rilevante, come quello in programma contro l'Empoli.