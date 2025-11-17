Avellino, il programma in vista dell'Empoli: seduta pomeridiana al Partenio

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana.
La squadra si allenerà nei seguenti orari:
Lunedì 17 novembre: allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine);
Martedì 18 novembre: doppia seduta di allenamento
– allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);
– allenamento pomeridiano alle ore 15:30 (porte chiuse);
Mercoledì 19 novembre: allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);
Giovedì 20 novembre: allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);
Da definire il programma di Venerdì 21 novembre.
Attività extra campo
Martedì 18 novembre una delegazione della squadra presenzierà all’inaugurazione del club di Lioni (AV).