Avellino, il programma in vista dell'Empoli: seduta pomeridiana al Partenio

I lupi puntano il mirino sul match di sabato con i toscani

Avellino.  

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana.

La squadra si allenerà nei seguenti orari:

Lunedì 17 novembre: allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

Martedì 18 novembre: doppia seduta di allenamento

– allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);

– allenamento pomeridiano alle ore 15:30 (porte chiuse);

Mercoledì 19 novembre: allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);

Giovedì 20 novembre: allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);

Da definire il programma di Venerdì 21 novembre.

Attività extra campo

Martedì 18 novembre una delegazione della squadra presenzierà all’inaugurazione del club di Lioni (AV).

