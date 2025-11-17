Avellino, D'Andrea vicino al rientro: "Manca poco" Il post social pubblicato dal calciatore biancoverde

Comincia la settimana che porterà l'Avellino all'importante match di sabato, in programma al Partenio-Lombardi contro l'Empoli. La squadra di Biancolino è a caccia del riscatto dopo la sconfitta rimediata a Cesena. Reso noto il programma di lavoro. Quest'oggi ci sarà una seduta pomeridiana con la tribuna Montevergine aperta ai tifosi biancoverdi. Per domani, invece, si sarà una doppia a porte chiuse. Mattutine nelle giornate di mercoledì e giovedì. Da segnalare che domani, una delegazione della squadra sarà presente all'inaugurazione del club di Lioni. Intanto, buone notizie da parte di Luca D'Andrea. L'esterno offensivo manca dall'inizio della stagione, a causa di un intervento effettuato a inizio settembre di sutura del menisco esterno. Il calciatore, attraverso i propri social, ha rassicurato i tifosi con un eloquente “Manca poco, non vedo l'ora di tornare a dare una mano alla mia squadra”. Biancolino lo aspetta, con D'Andrea che potrà rappresentare una valida alternativa nelle scelte.