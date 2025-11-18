Avellino: novità tra difesa e attacco con l'Empoli Sabato (ore 15) la sfida contro i toscani al "Partenio-Lombardi"

Ieri pomeriggio la ripresa con il "Partenio-Lombardi" a porte aperte, da questa mattina lavoro lontano da occhi indiscreti per l'Avellino che accelera verso la sfida casalinga con l'Empoli, in programma sabato alle 15, anche con un appuntamento coi tifosi in giornata. Una delegazione biancoverde presenzierà all'inaugurazione del club di Lioni. I lupi puntano al rilancio firmato dopo la prima pausa Nazionali. Per farlo occorrerà ritrovare l'equilibrio che l'Avellino ha trovato nella fase tra settembre e ottobre. Simic resta il dubbio principale per Biancolino. La lesione muscolare all'adduttore destro, certificata dal club in avvio della scorsa settimana, non desta particolare preoccupazione, però la prospettiva è quella della gestione con il croato sì convocato, ma per una panchina che appare naturale dopo il fastidio accusato a Cesena e che l'ha costretto ai box. Rigione è pronto per la prima maglia da titolare in campionato. Il partenopeo è reduce da un ritorno in campo complicato al "Manuzzi", ma Biancolino ripartirà dalla sua esperienza in tandem con Fontanarosa per il 4-3-1-2. La mediana non dovrebbe presentare novità particolari, mentre in attacco, con lo stop rimediato da Crespi per infortunio, Tutino è lanciato per la titolarità con Patierno finalmente a disposizione e da jolly a gara in corso.