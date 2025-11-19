Avellino, Missori: "Pronti al riscatto. Sui troppi gol subiti..." Sabato (ore 15) i lupi ospiteranno l'Empoli al "Partenio-Lombardi"

"Ho subito sentito grande affetto nei miei confronti. Siamo pronti alla ripresa del torneo, purtroppo qualche batosta fa parte del percorso, non ci sono gare facili e vogliamo ripartire subito: così, a margine dell'inaugurazione del Club Lioni Biancoverde, si è espresso Filippo Missori. "Non bisogna sbagliare l'atteggiamento. Quello deve essere giusto, positivo. Cercheremo di fare meglio, di prendere meno gol. - ha aggiunto il terzino destro dell'Avellino - La voglia di riscattarsi c'è e deve esserci sempre. Sarebbe un problema non averla. Ogni gara è diversa dalla precedente. Metteremo il massimo impegno per difendere i colori biancoverdi e regalare una gioia ai tifosi. Il cammino? Qualche punto in più non è arrivato in qualche sfida, ma in altre gare forse abbiamo ottenuto qualcosa di più. Il mio ruolo? Ho sempre fatto sia il terzino che il quinto: non è un problema. Cambia in fase di attacco con l'equilibrio da trovare con l'altro esterno tra spinta e gestione in alternanza, ma il mister mi lascia libertà e lo ringrazio. Gioco dove preferisce il mister. Il gol? Il primo gol tra i professionisti è un obiettivo. È mancato un pizzico di cattiveria, anche un po' di fortuna, ma al di là del mio gol conta la vittoria della squadra. Troppe reti subite? Stiamo lavorando, è mancata un po' di attenzione, un po' di furbizia con qualche fallo in più da commettere per evitare le ripartenze. Il rush finale del 2025? Il mercato di gennaio non ci tocca, ci penserà chi di dovere. A noi toccare pensare un passo alla volta".