Avellino: l'ipotesi di un tandem inedito con l'Empoli, le ultime L'attesa della sfida contro i toscani per i biancoverdi al "Partenio-Lombardi"

Ultima fase della preparazione, Avellino lanciato verso la sfida con l'Empoli, in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi", tredicesimo turno che dovrà garantire nuove certezze ai biancoverdi con la ripartenza dal 3-0 rimediato a Cesena prima della pausa Nazionali. Da una parte la necessità di un nuovo equilibrio, dall'altra la prospettiva di garantirsi risorse extra anche dal gruppo che ha ottenuto la promozione in B. È il caso di Rigione al centro della difesa. Il partenopeo è reduce dal ritorno complicato vissuto al "Manuzzi" e punta al cambio di passo in coppia con Fontanarosa per andare oltre l'assenza di Simic, fondamentale nel pacchetto arretrato nelle prime dodici giornate. Può essere anche il caso di Patierno. L'attaccante di Bitonto ha finalmente messo in archivio la severa infezione virale che l'ha costretto a un lungo stop, iniziato poco dopo il suo esordio in B a Modena a fine agosto. Patierno ha ritrovato la convocazione nel match di Cesena prendendosi anche un giallo dalla panchina e può risultare come jolly per Biancolino nella nuova soluzione offensiva. C'è la prospettiva di un tandem inedito con Tutino, lanciato verso la prima maglia da titolare.