Avellino-Empoli con il pallone rosso: "Insieme contro ogni violenza" Tutto il turno di campionato con lo slogan "B4LOVE"

Per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne la Lega Serie B scenderà in campo nel tredicesimo turno di campionato con il pallone rosso. "Insieme contro ogni violenza": così il campionato cadetto con lo slogan "B4LOVE". "Il Pallone Rosso rappresenta per noi molto più di un emblema. - ha dichiarato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin - È un impegno concreto che ogni anno la Lega Serie B rinnova per promuovere consapevolezza, sensibilizzazione e responsabilità. Attraverso il linguaggio universale del calcio, vogliamo continuare a diffondere un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza di genere, ricordando che la forza dello sport sta anche nella sua capacità di unire ed educare. Quest’anno, inoltre, la campagna del Pallone Rosso è stata arricchita da tutta una serie di iniziative negli stadi per rendere il progetto ulteriormente incisivo e da B4LOVE, uno slogan che vuole sottolineare il sentimento che deve caratterizzare le relazioni del nostro quotidiano". "Il pallone rosso è stato consegnato simbolicamente anche ad alcune personalità femminili dispicco del panorama sportivo nella giornata di ieri al Social Football Summit di Torino": si legge nella nota diffusa. "La campagna sarà impreziosita da numerose attivazioni: negli stadi verrà consegnato un pallone rosso a una rappresentante di ciascuna squadra. I pannelli posti a centrocampo, le fasce da capitano e i led bordocampo saranno personalizzati con lo slogan e il logo B4LOVE, così come tutti i contenuti dei canali social. Tutte le squadre indosseranno una patch B4LOVE sulle divise. In tutti gli stadi verrà diffuso un messaggio audio contro ogni forma di violenza, insieme alla proiezione del Video ufficiale sui maxischermi".