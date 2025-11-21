Avellino: Rigione, Cagnano e Manzi non convocati per scelta tecnica Biancolino: "In questo momento non mi danno quello che chiedo"

"Sicuramente si alzerà un polverone. Credo che Rigione, Cagnano e Manzi non saranno convocati perché in questo momento non mi danno quello che chiedo. Abbiamo tante scelte in difesa anche se siamo un po' stretti, ma si può giocare sia a 3 che a 4". Così Raffaele Biancolino si è espresso alla vigilia di Avellino-Empoli, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi". "È una scelta tecnica, stanno bene, ma in questo momento non mi danno quello che chiedo e non danno quello che occorre alla squadra. Simic? Negli ultimi giorni l'ho visto meglio, ma vediamo in giornata come risponde. Rientra in chiave mercato? Questa scelta non riguarda la società, è una scelta mia, determinata da ciò che vedo in settimana. In questo momento non mi danno quello che chiedo. Tutino? È un giocatore importante, bisogna dare l'opportunità a chi lavora bene e Gennaro sta lavorando per la condizione migliore. Milani? È rientrato dagli impegni con la Nazionale, Cancellotti è stato provato a sinistra ed è un ruolo che ha già ricoperto".