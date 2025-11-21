I convocati per Avellino-Empoli: altri infortuni tra i lupi Out anche Insigne e Panico: dentro il difensore Mellino

Fuori Cagnano, Manzi e Rigione per scelta tecnica, out per infortunio Insigne e Panico. Elongazione all’inserzione muscolo tendinea del flessore di sinistra per il trequartista, lesione muscolare al quadricipite sinistro per l'attaccante: Insigne e Panico raggiungono Armellino, Crespi, Iannarilli e i lungodegenti D'Andrea e Favilli nel report degli infortunati dell'Avellino. I lupi ospiteranno l'Empoli (calcio d'inizio alle 15) al "Partenio-Lombardi". Prima convocazione in prima squadra per Mellino.

I calciatori a disposizione

Portieri: 30 Daffara, 45 Pane, 77 Marson

Difensori: 2 Missori, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 58 Mellino, 63 Fontanarosa, 78 Milani

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 32 Lescano

Il report

"Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra. Valerio Crespi sta continuando il programma di terapie in seguito al trauma contusivo a livello dell’ala iliaca di sinistra con interessamento dei muscoli obliquo esterno ed obliquo interno. Luca D’Andrea è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Antony Iannarilli, dopo aver accusato dolore in allenamento, ha praticato una serie di esami strumentali specifici che hanno evidenziato una cervicobracalgia a destra. Roberto Insigne, in seguito ad un fastidio accusato in allenamento, ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato l'elongazione all’inserzione muscolo tendinea del flessore di sinistra. Giuseppe Panico, dopo un fastidio in allenamento, ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al quadricipite sinistro.