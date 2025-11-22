Avellino-Empoli: le probabili formazioni, lupi chiamati al rilancio Alle 15 la sfida al "Partenio-LombardI" per il tredicesimo turno di campionato

Senza gli infortunati Armellino, Crespi, Iannarilli, Insigne e Panico, i lungodegenti D'Andrea e Favilli e con Cagnano, Manzi e Rigione fuori per scelta tecnica: così l'Avellino si sta avvicinando alla sfida con l'Empoli (calcio d'inizio alle 15) al "Partenio-Lombardi". Daffara tra i pali e potenziale 3-5-2 con Cancellotti, Simic e Fontanarosa in difesa. A centrocampo, con Palmiero regista, negli spot di mezzala dovrebbero esserci Sounas e Kumi con Missori e Milani sulle fasce. In attacco occhio al tandem inedito Patierno-Tutino. L'Empoli dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1 con Pellegri punta centrale e Saporiti e Shpendi trequartisti.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Milani; Patierno, Tutino. All. Biancolino. A disp. Pane, Marson, Marchisano, Enrici, Mellino, Gyabuaa, Palumbo, Besaggio, Russo, Biasci, Lescano