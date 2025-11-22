LIVE | Avellino-Empoli 0-1: Elia di testa, giallo per Cancellotti La sfida al "Partenio-Lombardi" per il tredicesimo turno di campionato

Il match Avellino-Empoli

32' - Rilancio biancoverde con Milani che costringe Fulignati alla respinta.

30' - Giallo per Cancellotti. Il difensore biancoverde trattiene Saporiti per evitare una transizione.

27' - Occasione per Nasti, irpini sorpresi con un lancio dalla linea difensiva verso l'attaccante. Daffara chiude, ma altro brivido per l'Avellino.

22' - Ammonito Degli Innocenti: fallo su Tutino a metà campo.

17' - Elia per il vantaggio dell'Empoli (0-1). Obaretin tiene viva la sfera e dal cross di Moruzzi arriva il colpo di testa di Elia che domina su Milani e batte Daffara.

14' - Brividi su palla inattiva per i lupi. Obaretin chiuso da un rimpallo.

11' - Fuori Russo, costretto al cambio per infortunio: dentro Milani, reduce dagli impegni con il Venezuela.

10' - Fase di studio che prosegue. Avellino ci prova con Tutino. Problema per Russo: colpo al fianco rimediato nello scontro con Elia.

1' - Si comincia al "Partenio-Lombardi".

Il tabellino

Serie B

Tredicesima Giornata

Avellino-Empoli 0-1

Marcatori: 17' pt Elia

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Besaggio, Russo (11' pt Milani); Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Pane, Marson, Gyabuaa, Patierno, Palumbo, Sounas, Marchisano, Lescano, Enrici, Mellino

Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Elia, Yepes, Degli Innocenti, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti. All. Dionisi. A disp. Perisan, Pellegri, Ilie, Ceesay, Ghion, Indragoli, Tosto, Haas, Guarino, Carboni, Konate, Bianchi

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Degli Innocenti (E), Cancellotti (A)

Assistenti: Preti e El Filali

Quarto ufficiale: Ubaldi

VAR e AVAR: Giua e Del Giovane

Alle 15 il calcio d'inizio di Avellino-Empoli. Lupi chiamati al rilancio dopo la pausa Nazionali. Cagnano, Manzi e Rigione fuori per scelta tecnica e diversi infortunati. Prospettiva 3-5-2, ma sarà tutto più chiaro nei primi minuti del match. Biancolino punta su Daffara tra i pali con la linea difensiva composta da Cancellotti, Simic e Fontanarosa. A centrocampo Palmiero è il regista con Kumi e Besaggio nei ruoli di mezzala e con Russo sulla fascia sinistra e Missori sulla corsia destra. In attacco Biasci e Tutino, alla prima da titolare. Patierno sarà jolly dalla panchina.