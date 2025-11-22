LIVE | Avellino-Empoli 0-1: Elia di testa, giallo per Cancellotti

Il match Avellino-Empoli
32' - Rilancio biancoverde con Milani che costringe Fulignati alla respinta.
30' - Giallo per Cancellotti. Il difensore biancoverde trattiene Saporiti per evitare una transizione.
27' - Occasione per Nasti, irpini sorpresi con un lancio dalla linea difensiva verso l'attaccante. Daffara chiude, ma altro brivido per l'Avellino.
22' - Ammonito Degli Innocenti: fallo su Tutino a metà campo.
17' - Elia per il vantaggio dell'Empoli (0-1). Obaretin tiene viva la sfera e dal cross di Moruzzi arriva il colpo di testa di Elia che domina su Milani e batte Daffara.
14' - Brividi su palla inattiva per i lupi. Obaretin chiuso da un rimpallo.
11' - Fuori Russo, costretto al cambio per infortunio: dentro Milani, reduce dagli impegni con il Venezuela.
10' - Fase di studio che prosegue. Avellino ci prova con Tutino. Problema per Russo: colpo al fianco rimediato nello scontro con Elia.
1' - Si comincia al "Partenio-Lombardi".
Il tabellino
Serie B
Tredicesima Giornata
Avellino-Empoli 0-1
Marcatori: 17' pt Elia
Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Besaggio, Russo (11' pt Milani); Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Pane, Marson, Gyabuaa, Patierno, Palumbo, Sounas, Marchisano, Lescano, Enrici, Mellino
Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Elia, Yepes, Degli Innocenti, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti. All. Dionisi. A disp. Perisan, Pellegri, Ilie, Ceesay, Ghion, Indragoli, Tosto, Haas, Guarino, Carboni, Konate, Bianchi
Arbitro: Fourneau
Ammoniti: Degli Innocenti (E), Cancellotti (A)
Assistenti: Preti e El Filali
Quarto ufficiale: Ubaldi
VAR e AVAR: Giua e Del Giovane
Alle 15 il calcio d'inizio di Avellino-Empoli. Lupi chiamati al rilancio dopo la pausa Nazionali. Cagnano, Manzi e Rigione fuori per scelta tecnica e diversi infortunati. Prospettiva 3-5-2, ma sarà tutto più chiaro nei primi minuti del match. Biancolino punta su Daffara tra i pali con la linea difensiva composta da Cancellotti, Simic e Fontanarosa. A centrocampo Palmiero è il regista con Kumi e Besaggio nei ruoli di mezzala e con Russo sulla fascia sinistra e Missori sulla corsia destra. In attacco Biasci e Tutino, alla prima da titolare. Patierno sarà jolly dalla panchina.