Avellino-Empoli 0-3: tabellino e voti dei lupi, fischi al "Partenio" Seconda sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime 6 gare per i biancoverdi

L'Avellino non si rilancia dopo la pausa Nazionali, conferma le difficoltà prima della sosta e subisce un altro stop. Sconfitta casalinga contro l'Empoli: 3-0 con un attacco privo di sostanza e con una fase difensiva che resta complicata. Poco filtro a centrocampo ed è crisi certificata. Fischi al "Partenio-Lombardi" con la Curva Sud che ha invitato i biancoverdi al cambio di passo in termini emotivi. Irpini con 25 gol subiti in 13 gare di campionato.

Il tabellino

Serie B

Tredicesima Giornata

Avellino-Empoli 0-3

Marcatori: 17' pt Elia, 47' pt Saporiti, 50' st Pellegri

Avellino (3-5-2): Daffara 5; Cancellotti 4,5 (1' st Palumbo 6,5), Simic 5, Fontanarosa 4,5 (1' st Enrici 5,5); Missori 5, Kumi 5, Palmiero 4,5, Besaggio 5,5 (12' st Patierno 5,5), Russo sv (11' pt Milani 5); Biasci 4,5 (37' st Sounas sv), Tutino 4,5. All. Biancolino 4,5. A disp. Pane, Marson, Gyabuaa, Marchisano, Lescano, Mellino

Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Curto (33' st Guarino), Lovato, Obaretin; Elia, Yepes (24' st Haas), Degli Innocenti (16' st Ghion), Moruzzi; Shpendi (16' st Ilie), Saporiti; Nasti (24' st Pellegri). All. Dionisi. A disp. Perisan, Ceesay, Indragoli, Tosto, Carboni, Konate, Bianchi

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Degli Innocenti (E), Cancellotti (A), Yepes (E), Fontanarosa (A)

Assistenti: Preti e El Filali

Quarto ufficiale: Ubaldi

VAR e AVAR: Giua e Del Giovane

Recupero: 2' pt, 5' st