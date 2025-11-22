Avellino-Empoli 0-3, Dionisi: "Bravi per soluzioni e atteggiamento" "Ho trovato un gruppo un po' con il freno a mano tirato"

"Spero di vedere sempre questo Empoli. Ero convinto della preparazione, abbiamo approcciato bene, abbiamo sviluppato bene la gara". Così si è espresso Alessio Dionisi al termine di Avellino-Empoli 0-3: "Potevamo subire gol sul 2-0, ma potevamo anche chiuderla prima. - ha spiegato il tecnico dei toscani - Vedo continuità e abbiamo giocato su un campo difficile. L’Avellino sta facendo bene, ci ha messo in difficoltà. Credo che ci siano tanti meriti nostri. I ragazzi sono stati bravi perché sapevamo di affrontare una squadra che sa lavorare su due moduli. Abbiamo interpretato bene la gara. La squadra ha saputo coprire bene il campo. Abbiamo centrocampisti rapidi. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, ma era il giusto atteggiamento per il secondo tempo e l’ho visto per tutta la gara nelle diverse fasi da interpretare. Pellegri a segno un anno dopo? Il suo gol è stato come mettere la ciliegina sulla torta. Attendeva il gol. Ha colpi importanti, si deve rialzare e trovando minuti e gol avrà possibilità di ritornare a livelli alti. Ho trovato un gruppo un po’ sgonfio, ma che ha voglia di lavorare e anche io desideravo un gruppo che vuole lavorare. Nelle ultime esperienze dovevo più gestire che allenare. Stiamo facendo bene, ma c’è ancora tanto da migliorare”.