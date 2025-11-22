Avellino-Empoli 0-3, Tutino: "Dovevo fare gol. Nessun problema nel gruppo" "Mi prendo la responsabilità di quanto mancato, dobbiamo seguire il tecnico"

"Abbiamo subito altri tre gol, ma dobbiamo seguire il lavoro settimanale, dobbiamo uscire da questa situazione di alti e bassi. L’Avellino resta la squadra neopromossa con più punti in campionato". Così Gennaro Tutino si è espresso dopo Avellino-Empoli 0-3: "A Cesena e oggi abbiamo perso male, ma dobbiamo continuare a lavorare e credere in quello che si sta facendo. - ha spiegato l'attaccante dei lupi - Mi prendo la responsabilità per l’azione del gol, per l’errore commesso. Potevamo capitalizzare un ottimo secondo tempo, nella prima frazione non abbiamo avuto lo stesso atteggiamento. In quell’occasione dovevo fare gol. Non è un alibi, ma ho visto il pallone all’ultimo momento. Lo sviluppo del match? Non ricordo interventi veri da parte di Daffara. In questo periodo prendiamo due tiri, prendiamo due gol. I convocati? Sono scelte dell’allenatore. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro lavoro, i giocatori e fare meglio. A chi non c'era dico di dare tutto in allenamento perché nel calcio cambia tutto in pochi minuti. Questa squadra può crescere ancora. Questo è un campionato difficile. Dobbiamo essere più attenti e dobbiamo credere ancora di più in quello che facciamo. Non c’è nessun problema nel gruppo. Sono davvero contento e orgoglioso di essere in questo gruppo, composto da ottime persone".