Avellino: niente post-gara per Biancolino dopo il ko con l'Empoli al "Partenio" Biancoverdi reduci da due sconfitte di fila con il risultato di 3-0: conferenza solo per Tutino

Solo Gennaro Tutino ha raggiunto la sala stampa del "Partenio-Lombardi" per il post-gara di Avellino-Empoli. L'attaccante ha sottolineato la fase negativa vissuta dal gruppo biancoverde, ma indicando la strada giusta nel lavoro con Raffaele Biancolino. Niente conferenza, però, dopo il match per il tecnico dei lupi. Immediata analisi, interna allo staff tecnico e con la dirigenza e la società irpina al "Partenio-Lombardi", dopo la sconfitta casalinga contro i toscani, al termine di una settimana vissuta anche con tre calciatori (Cagnano, Manzi e Rigione) esclusi dall'elenco dei convocati per scelta tecnica, con una crisi certificata dal secondo ko consecutivo con il risultato di 3-0 e dai 25 gol subiti in 13 gare. Lupi in difficoltà netta nel cammino stagionale e che sabato prossimo sarà ospiti del Sudtirol a Bolzano.