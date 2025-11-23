FOTO | Avellino: la Curva Sud ricorda le vittime del terremoto "E mai chinammo il capo ai colpi della sorte, rincorrendo la vita superammo la notte"

Nel corso del secondo tempo della sfida con l'Empoli la Curva Sud Avellino ha reso omaggio alle vittime del terremoto del 23 novembre 1980. "E mai chinammo il capo ai colpi della sorte, rincorrendo la vita superammo la notte": così, anche con il coro "Noi siamo terremotati", i due striscioni legati a uno scatto dei giorni successivi al sisma, dei bambini che giocavano a calcio a pochi passi dalle macerie. La tifoseria organizzata biancoverde ha anche allestito proprio nel settore, all'ingresso e lungo l'anello inferiore, una mostra con una selezione di fotografie legate al terremoto dell'80. Clicca qui per la fotogallery del match Avellino-Empoli e per gli scatti ai tifosi sugli spalti del "Partenio-Lombardi".