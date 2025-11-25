Sudtirol-Avellino: settore ospiti sold-out, altra indicazione per i biglietti Novità per i tifosi biancoverdi verso la trasferta di Bolzano

Subito sold-out il settore ospiti del "Druso" di Bolzano, nuova indicazione sui biglietti per i tifosi dell'Avellino verso la sfida con il Sudtirol. Annuncio da parte del club irpino tramite nota ufficiale. Lupi in crisi di risultati, ma la passione biancoverde non si ferma. Sono stati polverizzati i 625 tagliandi per il settore ospiti con accesso senza obbligo di fidelity card e l'US Avellino consiglia alla tifoseria l'acquisto dei biglietti nell'adiacente settore 4B (non riservato esclusivamente alla tifoseria ospite) dell'impianto sportivo bolzanino (prezzo intero 22 euro più diritti di prevendita, prezzo ridotto under 17 e over 70 17 euro più diritti di prevendita). Avellino al lavoro lontano da occhi indiscreti in un "Partenio-Lombardi" blindato con l'obiettivo di ritrovare equilibrio tattico e rilancio tecnico ed emotivo dopo le due sconfitte consecutive con il risultato di 3-0. La proprietà ha sottolineato la fiducia in Raffaele Biancolino con la prospettiva di un bilancio complessivo dopo le prossime 5 gare, ovvero al termine del girone d'andata, ma è inevitabile il crocevia che si presenterà a Bolzano per i lupi, chiamati a una risposta immediata per scacciare via la crisi.

Il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che in seguito dell’esaurimento dei biglietti nel Settore Ospiti (Settore 6), in vista dell’incontro Südtirol-Avellino che verrà disputata sabato 29 novembre alle ore 15:00 allo stadio “Druso” di Bolzano, si consiglia alla tifoseria Avellinese l’acquisto dei tagliandi nell’adiacente Settore 4B. Si precisa che questo settore non è riservato esclusivamente alla tifoseria ospite. La vendita è attiva, nei punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio e online sul sito ufficiale del Fussball Club Südtirol previa registrazione. Settore 4B (prezzo intero) - euro 22,00 (più diritti di prevendita), Settore 4B (prezzo ridotto Under 17 e Over 70) - euro 17,00 (più diritti di prevendita)".