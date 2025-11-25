Avellino: stop per Milani e Russo, le ultime Sabato (ore 15) la sfida al "Druso" di Bolzano per i lupi

Raffaele Russo, sostituito al minuto 11 del match Avellino-Empoli, e Alessandro Milani, subentrato all'attaccante nel corso della sfida e costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare negli ultimi minuti lasciando i lupi in 10, si sono sottoposti ad esami strumentali nelle scorse ore. Lo scontro di gioco con Salvatore Elia ha procurato a Russo un trauma contusivo all'ala iliaca di destra con un forte ematoma. Lesione distrattiva al flessore destro, invece, per Milani, rientrato con un fastidio muscolare dagli impegni con il Venezuela e inserito al minuto 11 al posto di Russo, impiegato da esterno sinistro nel 3-5-2, anche per le diverse assenze con Cagnano fuori per scelta tecnica al pari di Rigione e Manzi. Russo e Milani sono praticamente out verso la sfida con il Sudtirol in programma sabato (ore 15) al "Druso" di Bolzano.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino comunica che tra ieri ed oggi i calciatori Alessandro Milani e Raffaele Russo hanno praticato esami strumentali per approfondire gli acciacchi rimediati in occasione della gara Avellino-Empoli di sabato 22 novembre. Per Alessandro Milani è stata riscontrata una lesione distrattiva al flessore destro. Per Raffaele Russo, invece, è stato evidenziato un trauma contusivo all’ala iliaca di destra con un forte ematoma".