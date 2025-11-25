Avellino: giorni e orari dei primi tre match del 2026

Il 2026 dell'Avellino inizierà sabato 10 gennaio con i lupi che ospiteranno la Sampdoria al "Partenio-Lombardi". Gara con calcio d'inizio alle 15 come la seconda del nuovo anno solare, sabato 17 gennaio (Avellino-Carrarese). La prima trasferta per gli irpini nel 2026 è in programma sabato 24 gennaio con calcio d'inizio alle 19.30 con l'Avellino ospite dello Spezia al "Picco".
Il calendario dei lupi fino al 21° turno
14) Sudtirol-Avellino: sabato 29 novembre ore 15
15) Avellino-Venezia: lunedì 8 dicembre ore 15
16) Catanzaro-Avellino: sabato 13 dicembre ore 17.15
17) Avellino-Palermo: sabato 20 dicembre ore 17.15
18) Bari-Avellino: sabato 27 dicembre ore 19.30
19) Avellino-Sampdoria: sabato 10 gennaio ore 15
20) Avellino-Carrarese: sabato 17 gennaio ore 15
21) Spezia-Avellino: sabato 24 gennaio ore 19.30