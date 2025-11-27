Avellino: infortuni e assenze, la prospettiva verso Bolzano Sabato (ore 15) la sfida al "Druso" contro il Sudtirol per i lupi

Settore ospiti da 625 posti già sold-out e si corre verso la quota 800 per i tifosi dell'Avellino che saranno presenti a Bolzano, al "Druso", per la sfida di sabato. I lupi accelerano con il Sudtirol nel mirino. La società irpina ha indicato nel ciclo degli ultimi cinque turni dell'anno solare l'occasione per un primo bilancio, ma il prossimo match sarà inevitabilmente un crocevia per più aspetti. L'Avellino dovrà firmare un rilancio emotivo e tecnico dopo le due sconfitte con il finale di 3-0 rimediate prima e dopo l'ultima pausa Nazionali del 2025. In virtù delle assenze e delle scelte prese nell'ultima fase, si profila il ritorno della linea difensiva a 4 con Missori terzino destro, la coppia di centrali composta da Simic e Fontanarosa e con Cancellotti sulla corsia mancina. Nel match con l'Empoli non erano a disposizione Panico per una lesione muscolare al quadricipite sinistro, Insigne per un'elongazione all'inserzione muscolo-tendinea del flessore di sinistra con Crespi da terapie al pari di Armellino e Iannarilli, con l'assenza dei lungodegenti, D'Andrea e Favilli, e con i tre esclusi per scelta tecnica, Cagnano, Manzi e Rigione. L'infermeria presenta dal day after di Avellino-Empoli anche Russo e Milani, out verso Bolzano. Insigne potrebbe accelerare in compagnia di Crespi e Iannarilli, ma non dovrebbe ritrovare il terreno di gioco al "Druso". Tra i pali ci sarà presumibilmente Daffara. in attacco il tandem potrebbe essere composto da Tutino e Patierno.