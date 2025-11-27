Avellino, caccia a un nuovo equilibrio: le ultime verso la sfida con il Sudtirol Nessun "clean sheet" in trasferta fin qui per i lupi

Avellino in silenzio e che si avvicina sempre più alla trasferta di Bolzano, alla sfida contro il Sudtirol al "Druso". Lupi in crisi e a caccia della reazione utile per seguire la richiesta della proprietà, palesata tramite nota ufficiale, ovvero "la consapevolezza di dover lavorare in alcuni accorgimenti per rendere meno altalenante il rendimento e raggiungere quanto prima l'obiettivo stagionale", la salvezza. Per farlo l'Avellino dovrà ritrovare l'equilibrio e la qualità espressi prima della seconda pausa Nazionali. Nelle ultime 8 giornate la squadra di Biancolino ha vinto una sola volta con il pirotecnico 4-3 casalingo con la Reggiana. La reazione dovrà arrivare lontana dal "Partenio-Lombardi" andando in controtendenza rispetto a un dato: l'Avellino ha sempre subito gol in trasferta, non ha ancora firmato un clean sheet fuori casa. Biancoverdi in silenzio, ma da confronto anche con il tifo organizzato nel corso della settimana. Si cerca il nuovo equilibrio dopo le due sconfitte consecutive con il risultato di 3-0, ma sembra profilarsi l'ulteriore esclusione per Cagnano, Manzi e Rigione, fuori per scelta tecnica prima di Avellino-Empoli. A Bolzano l'Avellino appare pronto al ritorno della linea difensiva a 4 con Cancellotti terzino sinistro. Nel 4-3-1-2 Patierno e Tutino sembrano lanciati verso la maglia da titolare.