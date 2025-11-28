"Con la gara di Modena la squadra ha acquisito consapevolezza di aver fatto dei passi in avanti in termini di condizione. Tra defezioni e problematiche era venuta un po' meno. Il pareggio ha portato fiducia, convinzione e la giusta dose di entusiasmo". Così Fabrizio Castori si è espresso alla vigilia di Sudtirol-Avellino, in programma domani (ore 15) al "Druso": "Il primo clean sheet? Il non prendere gol ha garantito la conferma del trend, la solidità e non c'è nulla di scontato. - ha spiegato il tecnico dei biancorossi - I gol si prendono. Anche in altre sfide avevamo fatto bene per aspetti difensivi, ma abbiamo subito su episodi e calci di rigore. L'Avellino? Sarà la classica partita di Serie B, c'è tanto equilibrio e affronteremo una squadra imprevedibile, che ha ottenuto risultati importanti, ha battuto il Monza e non mi lascio ingannare dall'ultima sconfitta in casa contro l'Empoli. Conosco i valori di questa squadra. Le palle inattive? Occorre attenzione, non ci sono strategie. Il pubblico? Può incidere e colgo l'occasione per lanciare l'appello ai nostri tifosi. È una gara importante e avere il loro sostegno sarebbe una spinta notevole". Il Sudtirol ritrova Merkaj dopo il turno di squalifica. Pietrangeli e Italeng volano verso il rientro nell'elenco dei convocati.
Sudtirol, Castori: "Avellino imprevedibile, squadra di valore"
Il tecnico: "Sarà la classica partita di Serie B, c'è tanto equilibrio"
Avellino.