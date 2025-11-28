Sudtirol, Castori: "Avellino imprevedibile, squadra di valore" Il tecnico: "Sarà la classica partita di Serie B, c'è tanto equilibrio"

"Con la gara di Modena la squadra ha acquisito consapevolezza di aver fatto dei passi in avanti in termini di condizione. Tra defezioni e problematiche era venuta un po' meno. Il pareggio ha portato fiducia, convinzione e la giusta dose di entusiasmo". Così Fabrizio Castori si è espresso alla vigilia di Sudtirol-Avellino, in programma domani (ore 15) al "Druso": "Il primo clean sheet? Il non prendere gol ha garantito la conferma del trend, la solidità e non c'è nulla di scontato. - ha spiegato il tecnico dei biancorossi - I gol si prendono. Anche in altre sfide avevamo fatto bene per aspetti difensivi, ma abbiamo subito su episodi e calci di rigore. L'Avellino? Sarà la classica partita di Serie B, c'è tanto equilibrio e affronteremo una squadra imprevedibile, che ha ottenuto risultati importanti, ha battuto il Monza e non mi lascio ingannare dall'ultima sconfitta in casa contro l'Empoli. Conosco i valori di questa squadra. Le palle inattive? Occorre attenzione, non ci sono strategie. Il pubblico? Può incidere e colgo l'occasione per lanciare l'appello ai nostri tifosi. È una gara importante e avere il loro sostegno sarebbe una spinta notevole". Il Sudtirol ritrova Merkaj dopo il turno di squalifica. Pietrangeli e Italeng volano verso il rientro nell'elenco dei convocati.