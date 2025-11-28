Avellino: Cagnano, Manzi e Rigione ancora fuori per scelta tecnica Recuperati Iannarilli, Crespi e Insigne. Tra i convocati gli under Mellino e Aloisi

Fuori per scelta tecnica, come nello scorso weekend, Cagnano, Manzi e Rigione, recuperati Iannarilli, Crespi e Insigne: ecco l'elenco dei convocati diramato da Biancolino per la sfida che vedrà l'Avellino ospite del Sudtirol al "Druso" di Bolzano (calcio d'inizio alle 15). Ancora ai box Armellino, D'Andrea, Favilli e Panico con l'ingresso negli indisponibili per infortunio di Milani e Russo. Tra i convocati ci sono gli under Mellino e Aloisi.

I convocati

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane

Difensori: 2 Missori, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 58 Mellino, 59 Aloisi, 60 Volpe, 63 Fontanarosa

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 94 Insigne

Il report

"Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra. Luca D’Andrea è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Alessandro Milani ha avviato il programma di terapie in seguito alla lesione distrattiva al flessore destro. Giuseppe Panico sta recuperando da una lesione muscolare al quadricipite sinistro. Raffaele Russo sta recuperando da un trauma contusivo all’ala iliaca di destra".