Sudtirol-Avellino: le probabili formazioni Alle 15 la sfida al "Druso" per la quattordicesima giornata

Con Cagnano, Manzi e Rigione fuori per scelta tecnica, senza gli infortunati Milani, Russo, Panico e Armellino e i lungodegenti Favilli e D'Andrea, ma con i rientri di Iannarilli, Crespi e Insigne nell'elenco dei convocati: così l'Avellino ha raggiunto Bolzano per la sfida contro il Sudtirol (calcio d'inizio alle 15). Con Daffara in porta, tra il ritorno alla linea difensiva a 4 e la conferma di quella a 3 sembra vincere la seconda ipotesi con Simic centrale, con Fontanarosa e Simic terzi e con Missori e Cancellotti quinti. A centrocampo, con Palmiero regista, Palumbo appare destinato alla maglia da titolare con il ruolo di mezzala destra e Besaggio per l'altro spot della mediana. In attacco il tandem dovrebbe essere composto da Tutino e Patierno, in vantaggio su Biasci.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Cancellotti; Tutino, Patierno. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Pane, Marchisano, Mellino, Aloisi, Volpe, Gyabuaa, Kumi, Sounas, Biasci, Crespi, Lescano, Insigne