LIVE | Sudtirol-Avellino 0-1: assist di Palumbo, gol di Biasci, lupi avanti Problema nel riscaldamento per la punta, gioca l'ex Catanzaro

Il match Sudtirol-Avellino

28' - Occasione per Simic: calcio d'angolo, il croato non trova bene la sfera, palla a lato.

22' - Chance con Tutino: il partenopeo va in dribbling, riuscito dopo un lancio lungo, ma non trova la stoccata del raddoppio.

20' - Casiraghi ancora su punizione: forte, ma ben distante dallo specchio.

17' - Giallo per Tronchin: allungo su Cancellotti.

15' - Sudtirol sorpreso dopo un buonissimo inizio: ci prova con Davi di testa, palla ben oltre la traversa.

10' - Avellino in vantaggio: Biasci firma l'1-0. Palla lunga, difesa da Tutino, Palumbo innesca subito Biasci che batte Adamonis.

9' - Enrici rischia, perde palla e Odogwu viene chiuso da Daffara.

5' - Punizione battuta da Casiraghi: il centrocampista centra l'incrocio dei pali.

1' - Si comincia al "Druso".

0' - Problema nel riscaldamento per Patierno, Biasci titolare.

Così dal primo minuto

Serie B

Quattordicesima Giornata

Sudtirol-Avellino 0-1

Marcatori: 10' pt Biasci

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Masiello, Veseli; Molina, Coulibaly, Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Merkaj, Odogwu. All. Castori. A disp. Poluzzi, Bordon, Mancini, Martini, Zedadka, Mallamo, Pecorino, Italeng, Pietrangeli, Tait, F. Davi, El Kauoakibi

Avellino (3-4-1-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Tutino, Patierno. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Gyabuaa, Biasci, Kumi, Crespi, Marchisano, Lescano, Besaggio, Mellino, Aloisi, Volpe e Insigne

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Tronchin (S)

Assistenti: Bindoni e Scarpa

Quarto ufficiale: Zanotti

VAR e AVAR: Santoro e Camplone