Sudtirol-Avellino 0-1: tabellino e voti dei lupi, il primo clean sheet esterno Per la prima volta gli irpini non subiscono gol in trasferta e arriva il rilancio biancoverde

L'Avellino passa a Bolzano scacciando via crisi di risultati ed emergenza. Risultato di 1-0 sul Sudtirol con il gol di Biasci al 10' e primo clean sheet in trasferta per i lupi in campionato. Per la prima volta l'Avellino non subisce gol in campo esterno e si rilancia per la quota 19 dopo 14 turni.

Il tabellino

Serie B

Quattordicesima Giornata

Sudtirol-Avellino 0-1

Marcatori: 10' pt Biasci

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Masiello (29' st El Kaouakibi), Veseli; Molina, Coulibaly (1' st Tait), Tronchin (1' st Martini), Casiraghi, S. Davi (1' st Zedadka); Merkaj, Odogwu (20' st Pecorino). All. Castori. A disp. Poluzzi, Bordon, Mancini, Mallamo, Italeng, Pietrangeli, F. Davi

Avellino (3-4-1-2): Daffara 7,5; Enrici 6,5, Simic 7, Fontanarosa 7,5; Missori 6,5, Palmiero 6 (16' st Kumi 6), Sounas 7 (34' st Gyabuaa sv), Cancellotti 6,5; Palumbo 7,5 (34' st Besaggio sv); Tutino 6 (23' st Insigne 6), Biasci 7 (23' st Crespi 6). All. Biancolino 7. A disp. Iannarilli, Marchisano, Lescano, Mellino, Aloisi, Volpe

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Tronchin (S), Coulibaly (S), Pecorino (S), Daffara (A), Merkaj (S)

Assistenti: Bindoni e Scarpa

Quarto ufficiale: Zanotti

VAR e AVAR: Santoro e Camplone

Recupero: 2' pt, 4' st