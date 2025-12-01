Avellino: ora la continuità, lunedì alle 15 la sfida col Venezia Dalla foto del settore ospiti di Bolzano alla corsa sul tapis roulant: segnali social da Rigione

Dalla reazione all'obiettivo della continuità: l'Avellino ripartirà con la vittoria ottenuta a Bolzano contro il Sudtirol nella settimana di allenamenti che porterà alla sfida contro il Venezia al "Partenio-Lombardi". Ritorno in campo nelle prossime ore per mettere nel mirino l'impegno in programma lunedì prossimo, 8 dicembre, con calcio d'inizio alle 15. I lagunari sono reduci dalla vittoria sul Mantova con il risultato di 3-0, il terzo successo consecutivo. Fase da quattro vittorie nelle ultime cinque giornate per la squadra di Stroppa che raggiungerà Avellino con l'obiettivo di accorciare ulteriormente sulla zona promozione diretta. Tra i lupi ci saranno le valutazioni sui potenziali recuperi dall'infermeria. Russo punterà allo sprint per superare il trauma contusivo all'ala iliaca di destra rimediata in avvio del match con l'Empoli e che l'ha costretto ai box verso Bolzano. All'elenco degli infortunati che vede la presenza della punta, di Panico, Milani, Armellino e dei lungodegenti D'Andrea e Favilli, si è aggiunto Patierno, che a pochi passi dalla titolarità col Sudtirol ha dovuto alzare bandiera bianca nel pre-gara per problema muscolare. C'è poi la nuova valutazione sui tre esclusi per scelta tecnica nelle ultime due gare (Cagnano, Manzi e Rigione). Il difensore partenopeo ha condiviso sui social una foto di Sudtirol-Avellino con il pubblico irpino sugli spalti del "Druso" ed è stato immortalato nelle scorse ore con la preparazione individuale in casa, con la corsa sul tapis roulant.