Avellino: alle 20.30 "0825" su OttoChannel - Canale 16 Eccezionalmente di lunedì sera l'approfondimento sui lupi e sulla Serie B

Nuovo appuntamento con "0825", l'approfondimento dedicato all'U.S. Avellino nel campionato di Serie B su OttoChannel. Eccezionalmente di lunedì alle 20.30, sul canale 16 del digitale terrestre e su ottochannel.tv, il focus sui lupi e sul torneo cadetto. Conduce Carmine Quaglia. In studio gli opinionisti Annibale Discepolo e Luca Esposito. In studio l'ex calciatore dell'Avellino, Enrico Maria Amore. L'analisi della vittoria biancoverde a Bolzano contro il Sudtirol e di tutta la quattordicesima giornata di Serie B con la Juve Stabia da ottimo pari contro la capolista Monza. Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi whatsApp al 3428725223.