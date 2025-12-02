Avellino, ripresa la preparazione verso il Venezia: il programma di lavoro

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana.
La squadra si allenerà nei seguenti orari:
Martedì 2 dicembre: allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte chiuse);
Mercoledì 3 dicembre: allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);
Giovedì 4 dicembre: allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);
Venerdì 5 dicembre: allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);
Sabato 6 dicembre: allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);
Da definire il programma di Domenica 7 dicembre.