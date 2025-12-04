Avellino: si accelera verso la sfida col Venezia, le ultime Lagunari da ampio turnover in Coppa Italia contro l'Inter (ko con il risultato di 5-1)

Nuovo allenamento mattutino, come avvenuto ieri e che sarà replicato tutti i giorni fino alla rifinitura, da definire. L'Avellino accelera verso la sfida con il Venezia, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia. Al "Meazza" i lagunari sono stati battuti dall'Inter nell'ottavo di finale con il risultato di 5-1. Sin dalle scelte per la formazione titolare Stroppa ha optato per un ampio turnover puntando dritto all'impegno del "Partenio-Lombardi" e alla continuità di risultati in campionato con gli arancioneroverdi che hanno palesato ulteriormente l'obiettivo del ritorno immediato in A.

Ripartenza dalle certezze firmate con l'1-0 sul Sudtirol

In casa Avellino si valuta il recupero di alcune pedine ai box, ma soprattutto il potenziale rientro di Cagnano, Manzi e Rigione nell'elenco dei convocati. Fuori per scelta tecnica negli ultimi due match, l'esterno e i due difensori potrebbero tornare a disposizione. Biancolino ripartirà comunque dalle certezze garantite dall'1-0 sul Sudtirol, dalla vittoria firmata con il primo clean sheet in trasferta. Davanti a Daffara, decisivo per la conferma del vantaggio con l'intervento sul colpo di testa di Zedadka, ci sarà la linea difensiva composta da Enrici, Simic e Fontanarosa. A centrocampo con Kumi, Palmiero e Sounas, Palumbo sarà di nuovo trequartista con Tutino e Biasci pronti per la coppia d'attacco. Patierno dovrà gestire il fastidio muscolare accusato nel pre-gara di Bolzano e che ha negato la maglia da titolare alla punta pugliese. Tra gli infortunati il solo Russo cerca lo sprint per rientrare tra i disponibili.