FOTO | Ecco come riparte l'Avellino verso Catanzaro Sabato (ore 17.15) la sfida al "Ceravolo" contro i giallorossi

Dopo il pari con il Venezia (finale di 1-1 con Svoboda che ha risposto a Missori e con Daffara strepitoso) l'Avellino riparte subito al "Partenio-Lombardi". Allenamento mattutino, alle 11, e porte chiuse confermate. Lavoro lontano da occhi indiscreti fino a venerdì, poi sabato (ore 17.15) sarà sfida contro il Catanzaro al "Ceravolo". I giallorossi sono reduci dalla vittoria ottenuta a Modena con il risultato di 2-1. Domani, alle 17, una delegazione composta da calciatori e dirigenti incontrerà i tifosi allo store verso il Natale. Le foto del match tra l'Avellino e il Venezia e la gallery coi tifosi.

Il programma degli allenamenti

Martedì ore 11 (porte chiuse)

Mercoledì ore 10.30 (porte chiuse)

Giovedì ore 10.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 10.30 (porte chiuse)

Sabato (da definire)