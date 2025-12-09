Cori discriminatori a Yeboah: relazione aggiuntiva su Avellino-Venezia Fatti denunciati dall'attaccante dei veneti: "Riserva di assunzione di eventuali decisioni"

Il giudice sportivo della Lega B, Emilio Battaglia, ha richiesto una relazione aggiuntiva su Avellino-Venezia in ordine ai fatti denunciati, al 47' del secondo tempo, dall'attaccante dei veneti, John Yeboah, in relazione a cori insultanti e discriminatori a lui rivolti da alcuni sostenitori del club biancoverde. Ecco quanto presentato dalla Lega B nel comunicato ufficiale e nel documento pubblicato.

I dettagli dal comunicato

"In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. Avellino - Soc. Venezia

Il Giudice Sportivo, letto il Referto arbitrale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della Procura federale, acquisiti eventuali elementi anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti denunciati, al 47° del secondo tempo, dal calciatore della Soc. Venezia John Yeboah in relazione ai cori insultanti e discriminatori a lui rivolti da alcuni sostenitori della Soc. Avellino".