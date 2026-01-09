È la vigilia di Avellino-Sampdoria: un esterno è pronto al debutto Domani (ore 15) la prima sfida del 2026 al "Partenio-Lombardi"

La Serie B è pronta per il primo turno nel 2026, l'ultimo del girone d'andata. Domani alle 15 ripartirà il torneo cadetto con 6 sfide. Al "Partenio-Lombardi" l'Avellino ospiterà la Sampdoria con il debutto di Sala sulla corsia sinistra. Dopo l'acquisto dal Como, definito già a dicembre e ufficializzato nelle prime ore del nuovo anno, il terzino è pronto all'esordio in biancoverde da esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Biancolino andrà con una soluzione di continuità. Davanti a Daffara la linea difensiva sarà composta da Enrici, Simic e Fontanarosa con Cancellotti e il volto nuovo Reale pronti dalla panchina. A centrocampo, con Sala e Missori sulle fasce, Palmiero e Sounas sono lanciati verso la maglia da titolare con il ballottaggio tra Besaggio e Palumbo. In attacco ci saranno Biasci e Tutino con Patierno e Russo jolly a gara in corso. Panico vivrà la seconda parte della stagione in prestito alla Ternana (per le fere ci sarà l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni). Lescano è sempre più vicino al trasferimento all'Union Brescia.