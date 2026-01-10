Avellino-Sampdoria: le probabili formazioni Riparte la Serie B nel 2026 con l'ultimo turno del girone d'andata

In gruppo i volti nuovi Sala e Reale, prima convocazione per Favilli, rientro anche per D'Andrea con l'indisponibilità di Kumi e Insigne per infortunio, di Panico, diretto alla Ternana, e con Rigione, Manzi e Cagnano, fuori dal progetto tecnico: sfida contro la Sampdoria per l'Avellino con il ritorno di Fontanarosa dopo il turno di squalifica scontato a Bari. Continuità per i lupi e ricerca del cambio di passo tra le mura amiche nel primo di due match casalinghi consecutivi. Rientro per Armellino nell'elenco dei convocati dopo un lungo stop.

Alle 15 la sfida al "Partenio-Lombardi"

Serie B

Diciannovesima Giornata

Avellino-Sampdoria

Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Besaggio, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Pane, Reale, Cancellotti, Milani, D'Andrea, Palumbo, Armellino, Patierno, Russo, Crespi, Lescano

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari; Depaoli, Henderson, Esposito, Barak, Ioannou; Brunori, Coda. All. Gregucci. A disp. Coucke, Martinelli, Ravaglia, Giordano, Vulikic, Bellemo, Benedetti, Conti, Begic, Cherubini, Cuni, Pafundi