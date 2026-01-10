LIVE | Avellino-Sampdoria 2-0: Tutino a segno di testa al 51' Sfida al "Partenio-Lombardi" per il via del 2026 in Serie B

Il match Avellino-Sampdoria

65' - Besaggio per Sounas, Favilli per Tutino. Esordio in gara ufficiale per Favilli con i lupi.

59' - Pafundi per Barak, Giordano per Ferrari. Dentro Patierno per Biasci, Enrici per Fontanarosa.

57' - Tentativo di Cherubini dalla distanza, deviazione di Simic in angolo.

53' - Ammonito Barak.

51' - Raddoppio Avellino con Tutino. Cross di Biasci e sul secondo palo Tutino colpisce di testa per il 2-0.

48' - Corsa di Sala e cross girato in angolo.

46' - Dentro Esposito al posto dell'ammonito Conti.

Fine primo tempo: Avellino-Sampdoria 1-0

46' - Conclusione di Coda, Daffara chiude.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Ammonito Fontanarosa.

37' - Simic apre male in copertura e rilancia l'occasione ospite: Brunori dalla distanza, ben lontana dallo specchio.

31' - Avellino in vantaggio con Palumbo. Biasci appoggia sul centrocampista che scarica di mancino per l'1-0. Battuto l'ex Ghidotti.

29' - Sala subito protagonista con buone soluzioni tra difesa e attacco sulla corsia mancina.

21' - Fase di studio, tentativo blucerchiato, controllo biancoverde. Ammonito Conti: fallo su Besaggio.

10' - Conclusione di Palumbo, deviazione di Ferrari e angolo.

1' - Via al match del "Partenio-Lombardi".

0' - Cancellotti terzo a destra, mediana senza Sounas, con Besaggio e Palumbo negli spot di mezzala, debutto per Sala sulla fascia sinistra: ecco le scelte di Biancolino per la sfida contro la Sampdoria. Minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a Crans Montana.

Il tabellino

Serie B

Diciannovesima Giornata

Avellino-Sampdoria 2-0

Marcatori: 31' pt Palumbo, 6' st Tutino

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa (14' st Enrici); Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio (20' st Sounas), Sala; Tutino (20' st Favilli), Biasci (15' st Patierno). All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Russo, D'Andrea, Crespi, Reale, Armellino, Lescano, Milani

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari (14' st Giordano); Depaoli, Henderson, Conti (1' st Esposito), Barak (14' st Pafundi), Cherubini; Brunori, Coda. All. Gregucci. A disp. Ravaglia, Martinelli, Coucke, Cuni, Begic, Bellemo, Vulikic, Ioannou, Benedetti

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: Conti (S), Fontanarosa (A), Barak (S)

Assistenti: Politi e Colaianni

Quarto ufficiale: Gavini

VAR e AVAR: Aureliano e Prenna

Recupero: 2' pt