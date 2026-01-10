LIVE | Avellino-Sampdoria 2-0: Tutino a segno di testa al 51'

Il match Avellino-Sampdoria
65' - Besaggio per Sounas, Favilli per Tutino. Esordio in gara ufficiale per Favilli con i lupi.
59' - Pafundi per Barak, Giordano per Ferrari. Dentro Patierno per Biasci, Enrici per Fontanarosa.
57' - Tentativo di Cherubini dalla distanza, deviazione di Simic in angolo.
53' - Ammonito Barak.
51' - Raddoppio Avellino con Tutino. Cross di Biasci e sul secondo palo Tutino colpisce di testa per il 2-0.
48' - Corsa di Sala e cross girato in angolo.
46' - Dentro Esposito al posto dell'ammonito Conti.
Fine primo tempo: Avellino-Sampdoria 1-0
46' - Conclusione di Coda, Daffara chiude.
45' - Due minuti di recupero.
44' - Ammonito Fontanarosa.
37' - Simic apre male in copertura e rilancia l'occasione ospite: Brunori dalla distanza, ben lontana dallo specchio.
31' - Avellino in vantaggio con Palumbo. Biasci appoggia sul centrocampista che scarica di mancino per l'1-0. Battuto l'ex Ghidotti.
29' - Sala subito protagonista con buone soluzioni tra difesa e attacco sulla corsia mancina.
21' - Fase di studio, tentativo blucerchiato, controllo biancoverde. Ammonito Conti: fallo su Besaggio.
10' - Conclusione di Palumbo, deviazione di Ferrari e angolo.
1' - Via al match del "Partenio-Lombardi".
0' - Cancellotti terzo a destra, mediana senza Sounas, con Besaggio e Palumbo negli spot di mezzala, debutto per Sala sulla fascia sinistra: ecco le scelte di Biancolino per la sfida contro la Sampdoria. Minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a Crans Montana.
Il tabellino
Serie B
Diciannovesima Giornata
Avellino-Sampdoria 2-0
Marcatori: 31' pt Palumbo, 6' st Tutino
Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa (14' st Enrici); Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio (20' st Sounas), Sala; Tutino (20' st Favilli), Biasci (15' st Patierno). All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Russo, D'Andrea, Crespi, Reale, Armellino, Lescano, Milani
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari (14' st Giordano); Depaoli, Henderson, Conti (1' st Esposito), Barak (14' st Pafundi), Cherubini; Brunori, Coda. All. Gregucci. A disp. Ravaglia, Martinelli, Coucke, Cuni, Begic, Bellemo, Vulikic, Ioannou, Benedetti
Arbitro: Crezzini
Ammoniti: Conti (S), Fontanarosa (A), Barak (S)
Assistenti: Politi e Colaianni
Quarto ufficiale: Gavini
VAR e AVAR: Aureliano e Prenna
Recupero: 2' pt