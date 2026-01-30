Anche il Modena per Ambrosino: Avellino su Gliozzi, ma la punta non apre Potenziale effetto domino tra volti nuovi e scadenze nelle diverse rose

Ultimi giorni di calciomercato, effetto domino nei vari reparti e nelle varie posizioni con le scadenze contrattuali che pesano nelle scelte dei club e dei calciatori. Prima il Venezia e la Cremonese, poi l'Avellino e la Juve Stabia, ora c'è il Modena forte su Giuseppe Ambrosino del Napoli e l'uscita di Ettore Gliozzi dall'attacco dei canarini potrebbe garantire spazio al partenopeo. Per Gliozzi c'è, invece, l'offerta dell'Avellino. L'attaccante di Siderno, classe '95, terzo nella classifica marcatori dopo 21 turni con 9 gol (7 con trasformazioni dal dischetto) avrebbe, però, preso tempo non immaginandosi con la famiglia distante dal nord Italia nel futuro in carriera. Sul dubbio posto da Gliozzi, l'Avellino potrebbe virare su altri profili nell'immediato. Il club biancoverde è a caccia di un attaccante centrale per definire le coppie offensive con Andrea Favilli prima punta e con Tommaso Biasci e Gennaro Tutino da seconda punta. Nel frattempo, si corre verso il ventiduesimo turno con Avellino-Cesena ormai dietro l'angolo. Sabato (ore 15) la sfida al "Partenio-Lombardi".