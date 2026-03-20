Cancellotti e Salvatore Esposito out per Sampdoria-Avellino Ammenda di cinquemila euro ai lupi: "cori gravemente insultanti al direttore di gara"

Era chiaro già da mercoledì sera con il terzo dei dodici gialli estratti da Galipò nel corso di Avellino-Sudtirol 3-2: Cancellotti non sarà a disposizione di Ballardini per la prossima sfida dei lupi, quella in programma domenica (ore 17.15) a Marassi contro la Sampdoria. Quinta ammonizione in campionato e il terzino salterà la gara del "Ferraris": tornerà dopo la pausa Nazionali (a Pasqua l'Avellino sarà ospite del Palermo al "Barbera"). In casa Avellino i calciatori in diffida sono ora Besaggio e Palumbo con quattro gialli all'attivo.

"Cori insultanti al direttore di gara per tutto il riscaldamento"

Nei provvedimenti del giudice sportivo per il turno infrasettimanale spicca anche l'ammenda di cinquemila euro all'Avellino "per avere suoi sostenitori, per tutta la durata del riscaldamento, rivolto cori gravemente insultanti al direttore di gara", si legge nel comunicato. Anche la Sampdoria perde una pedina verso il match con i lupi. Lombardo non potrà contare su Salvatore Esposito, espulso con doppia ammonizione nella gara persa dai blucerchiati a Carrara (2-0).