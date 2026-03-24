Serie B, altri tre cambi in panchina: torna D'Angelo, dentro Bisoli e Breda Rush finale con un rientro e due novità nella seconda parte della classifica

Insidie nel calendario con le sfide contro il Palermo in trasferta e contro il Catanzaro in casa per l'Avellino e altri tre cambi in panchina nella seconda parte della classifica di Serie B. Lo Spezia ha salutato Roberto Donadoni richiamando Luca D'Angelo. "Questo cambiamento deve rappresentare un momento di forte responsabilizzazione per tutti: società, staff e soprattutto squadra. La situazione attuale è molto seria, ma abbiamo ancora sei partite davanti a noi, sei battaglie decisive dopo la sosta, nelle quali sarà fondamentale dare tutto, con orgoglio, determinazione e senso di appartenenza": ha affermato il presidente del club ligure, Charlie Stillitano.

Bisoli a Reggio Emilia, Breda a Padova

La Reggiana ha definito l'accordo con Pierpaolo Bisoli, che ha preso il posto di Lorenzo Rubinacci. Accordo fino al 30 giugno prossimo con Bisoli e rinnovo automatico in caso di salvezza. Il Padova ha puntato, invece, su Roberto Breda esonerando Matteo Andreoletti. Il gol di Russo al "Partenio" ha aperto alla striscia di quattro sconfitte consecutive per i veneti. Accordo fino al 30 giugno prossimo con opzione per Breda con i patavini.