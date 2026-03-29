Avellino, verso Palermo: Ballerini prova a blindare la difesa I Lupi hanno la seconda retroguardia più battuta, i rosanero sono il terzo attacco della B

C’è un aspetto su cui Davide Ballardini non è riuscito ancora ad incidere in maniera netta da quando è arrivato sulla panchina dell’Avellino. Ed è quello legato alla tenuta del reparto difensivo. Con 51 gol subiti, i Lupi hanno la seconda peggior difesa del campionato, alle spalle del Pescara, fanalino di coda del torneo che ha incassato ben 59 reti. Un dato negativo su cui Ballardini si è soffermato anche in questi giorni, nel tentativo di dare maggior equilibrio alla squadra biancoverde in questo rush finale di stagione.

Con il cambio di allenatore, l’Avellino ha subito 10 gol in 7 partite, anche se sul bilancio pesano le quattro reti subite a Venezia. Domenica a Palermo i Lupi si troveranno di fronte il terzo miglior attacco del torneo che, trascinato da Pohjanpalo, capocannoniere della B con 21 centri, metterà a dura prova la tenuta difensiva dei biancoverdi. Per Ballardini sarà sicuramente un buon banco di prova per misurare la tenuta della sua difesa.