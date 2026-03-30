Avellino: Simic-Izzo, esperienza e qualità nel rush finale Certezze nell'equilibrio centrato e in una struttura che può trovare l'ulteriore fase di crescita

Ultime ore di riposo per l'Avellino che sabato mattina ha completato la prima parte delle due settimane di preparazione verso la sfida con il Palermo con il recupero fisico di diverse pedine. Nel triangolare in famiglia Sala è rimasto ai box per il problema alla caviglia con Reale ancora out per la lesione al soleo di sinistra. Gestione, invece, per Fontanarosa, Palmiero e Simic. Il croato fa coppia con Izzo al centro della difesa da quattro turni, ovvero dal nuovo esordio in biancoverde per il partenopeo con l'1-0 sul Padova firmato da Russo. Da lì sono arrivate tre vittorie in quattro gare, 9 punti su 12 che hanno garantito il rilancio dei lupi in classifica con il +5 sulla zona playout all'ultima pausa Nazionali.

Nove punti su dodici dall'esordio del partenopeo

Anche nei tre mini-match del triangolare l'Avellino ha lavorato sul 4-3-1-2 nato proprio nella gara contro i patavini con Simic e Izzo protagonisti nella stabilità ritrovata e anche in chiave offensiva. L'ex Bari ha sfiorato il gol con il Padova per poi servire, di fatto, l'assist a Izzo contro il Sudtirol per il 3-2 decisivo. Dall'altra parte ci sono i due gol subiti su palla inattiva da rivedere nella sosta. I colpi di testa di Pecorino e Palma richiamano l'attenzione dei due difensori, ma di tutto il gruppo nelle scelte in area di rigore.