Avellino, niente Palermo per D'Andrea, Sgarbi e Favilli: i convocati I calciatori a disposizione di Ballardini per la sfida del "Barbera", in programma domani alle 19.30

L'aveva anticipato, nella conferenza stampa pre-gara, Davide Ballardini. Il tecnico dell'Avellino ha convocato 6 dei 9 attaccanti a disposizione a causa della lista da poter definire nelle gare ufficiali. Luca D'Andrea, Lorenzo Sgarbi e Andrea Favilli non sono nell'elenco dei convocati per la sfida contro il Palermo, in programma domani (ore 19.30) al "Renzo Barbera". Out anche Pasquale Pane, l'infortunato Filippo Reale, ancora in fase di recupero dalla lesione al soleo di sinistra, e il lungodegente Leonardo Marson. Uno dei tre portieri resterà fuori dall'elenco dei 23 che saranno presentati nella lista di gara. Giovanni Daffara sarà il titolare tra i pali. L'estremo difensore biellese è reduce dall'esperienza da vice con l'Italia Under 21.

I calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne