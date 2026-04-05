Avellino Basket ko contro la JuVi Cremona (72-83) Terza sconfitta consecutiva per la squadra irpina, si complica la corsa playoff

Terza sconfitta consecutiva per l'Unicusano Avellino Basket che, dopo i ko in trasferta contro la Unieuro Forlì e la Flats Service Fortitudo Bologna, è stata superata anche dalla Ferraroni JuVi Cremona al PalaDelMauro. Risultato di 72-83 nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie A2 e la sconfitta complica i piani playoff per la squadra di coach Di Carlo. Il parziale di 27-10 per gli ospiti nel terzo quarto condiziona lo sviluppo gara agli irpini che firmano il 25-16 nell'ultimo periodo, ma quando ormai è troppo tardi.

Il tabellino

LNP Serie A2

Trentaquattresima Giornata

Unicusano Avellino Basket - Ferraroni Juvi Cremona 72-83

Parziali: 18-21, 19-19, 10-27, 25-16

Avellino: Jaren Lewis 14 (3/10, 0/0), Federico Mussini 14 (5/7, 1/5), Mikk Jurkatamm 12 (1/3, 2/8), Lucas Fresno 10 (2/4, 1/2), Giovanni Pini 9 (3/5, 0/0), John watson Chandler III 7 (1/3, 1/1), Rei Pullazi 4 (1/1, 0/3), Giacomo Dell'Agnello 2 (1/2, 0/0), Andrea Zerini (0/1, 0/0), Antonio Carullo, Alexander Cicchetti, Costantino Carullo

J. Cremona: Alessandro Panni 19 (1/1, 5/9), Billy Garrett 17 (1/3, 3/8), Gregorio Allinei 16 (2/3, 4/5), Kadeem Allen 8 (2/3, 0/2), Simone Barbante 7 (2/2, 1/5), Edoardo Del Cadia 5 (2/3, 0/0), Andrea La Torre 5 (2/2, 0/1), Tommaso Vecchiola 4 (0/2, 0/1), Matias Bortolin 2 (0/3, 0/0), Matteo Di croce, Michele Del Vecchio