Palermo-Avellino: le probabili formazioni Alle 19.30 la sfida al "Barbera" da 25mila tifosi rosanero, dato presentato dal club sui social

In campo a Pasqua, alle 19.30, con più di cinquecento tifosi al seguito. L'Avellino sarà ospite del Palermo al "Renzo Barbera", con venticinquemila tifosi rosanero, e punta al rilancio dopo la sconfitta contro la Sampdoria prima della sosta andando oltre il coefficiente di difficoltà dell'avversario di turno, che punta alla promozione diretta nel rush finale del torneo. Ballardini andrà di continuità tra difesa e mediana e proverà l'ulteriore soluzione offensiva. Con Daffara in porta la linea del pacchetto arretrato a 4 vedrà il ritorno di Cancellotti sulla fascia destra dopo il turno di squalifica scontato dal terzino a Marassi.

Palumbo su Insigne, ma occhio al jolly

Al centro ci saranno Simic e Izzo con Sala in vantaggio su Fontanarosa per la fascia sinistra. A centrocampo Palmiero, in gestione per il fastidio al ginocchio, sarà il regista con Sounas e Besaggio nei ruoli di mezzala. Sulla trequarti occhio al ballottaggio Palumbo-Insigne con l'italo-norvegese favorito, ma con il partenopeo che può risultare come jolly da ex. In attacco Biasci e Patierno sembrano in vantaggio sulle altre pedine del reparto avanzato. Fuori per scelta tecnica D'Andrea, Sgarbi e Favilli, i portieri Pane e Marson e l'infortunato Reale.

Le probabili formazioni

Serie B

Trentatreesima Giornata

Palermo-Avellino

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; A. Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All. Inzaghi

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; M. Palumbo; Patierno, Biasci. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Missori, Tutino, Pandolfi, Russo, Kumi, Armellino, Le Borgne, Sassi, Fontanarosa, Milani, Insigne

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Giuggioli e Scarpa

Quarto ufficiale: Dorillo

VAR e AVAR: Ghersini e Prenna