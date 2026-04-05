Avellino ko a Palermo (2-0): Palumbo e Ranocchia per la vittoria rosanero Un gol per tempo: lupi in 10 dal 42' per l'espulsione rimediata da Izzo

La gara Palermo-Avellino

Finale: Palermo-Avellino 2-0

92' - Punizione di Russo, controllo di Gomis.

90' - Cinque minuti di recupero.

84' - Dentro Magnani, fuori Bani.

82' - Raddoppio Palermo (2-0) con Ranocchia. Scambio con Pohjanpalo, piatto a superare Daffara, sorpreso dalla stoccata.

80' - Ballardini punta su Tutino nel finale: fuori Sounas.

76' - Prosegue la buona fase dell'Avellino, Palermo in superiorità numerica, ma da assetto difensivo nel controllo del vantaggio. Problemi per Bani.

70' - Inzaghi inserisce Giovane e Vasic al posto di Segre e Antonio Palumbo. Lupi da buona fase nel match.

67' - Avellino pericoloso su palla inattiva, ma non trova lo specchio con Le Borgne.

64' - Dentro Insigne, fuori Biasci.

64' - Lunghissimo controllo VAR per le posizioni, confermato il fuorigioco, ma Le Douaron è in offside per pochi centimetri.

60' - Palermo a bersaglio con Le Douaron, ma è tutto fermo per fuorigioco dopo la respinta di Daffara.

58' - Joronen costretto al cambio: dentro l'ex Gomis.

53' - Il Palermo spinge alla ricerca del secondo gol.

50' - Fallo di Simic su Pohjanpalo, il croato è già ammonito e rischia.

46' - Si riparte con Enrici e Russo per Besaggio e Patierno. Dentro Gyasi per Pierozzi tra i padroni di casa. Lupi con il 4-4-1 per l'inferiorità numerica determinata dall'espulsione di Izzo.

Fine primo tempo: Palermo-Avellino 1-0

49' - Chance rosanero: colpo di testa di Bani, palla di poco a lato.

47' - Ammonito Simic: fallo su Le Douaron.

45' - Quattro minuti di recupero.

42' - Espulso Izzo: fallo su Pierozzi. Poco prima tensione proprio tra i due e altri calciatori. Controllo VAR: estratto il secondo giallo e non è più rosso diretto, prima decisione di Crezzini. Izzo salterà Avellino-Catanzaro.

38' - Ammoniti Izzo e Pierozzi. Espulso anche un componente della panchina rosanero.

36' - Avellino a segno con Martin Palumbo, ma è fuorigioco: Izzo in offside sullo scambio a pochi passi dalla bandierina prima della conclusione dal limite d'area.

33' - Fuori Palmiero, dentro Le Borgne: il francese regista, tutto confermato negli altri ruoli.

32' - Palmiero alza bandiera bianca. Torna il problema al ginocchio che il partenopeo gestisce da settimane.

23' - L'Avellino prova ad accendersi: petto di Biasci per lanciare Patierno, ma è in fuorigioco.

16' - Controllo rosanero, Avellino che non trova vero ritmo.

12' - Palermo in vantaggio (1-0): gol di Antonio Palumbo. Palla persa di Besaggio e ripartenza rosanero su una difesa biancoverde fuori linea con il controllo e il sinistro a giro del trequartista per battere Daffara dopo lo scambio con Le Douaron.

8' - Errore di Ceccaroni, recupero su Martin Palumbo dopo il lancio di Sounas.

1' - Via al match del "Barbera". In tribuna Autorità ospite d'eccezione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

0' - Quanto presentato alla vigilia si conferma con le formazioni ufficiali: continuità per Inzaghi e Ballardini. Tra i lupi torna Cancellotti terzino destro dopo aver scontato il turno di squalifica a Marassi, in attacco la coppia Biasci-Patierno.

Il tabellino

Serie B

Trentatreesima Giornata

Palermo-Avellino 2-0

Marcatori: 12' pt A. Palumbo, 37' st Ranocchia

Palermo (3-4-2-1): Joronen (13' st Gomis); Peda, Bani (39' st Magnani), Ceccaroni; Pierozzi (1' st Gyasi), Segre (26' st Giovane), Ranocchia, Augello; A. Palumbo (26' st Vasic), Le Douaron; Pohjanpalo. All. Inzaghi. A disp. Di Bartolo, Gomes, Bereszynski, Blin, Veroli

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas (35' st Tutino), Palmiero (33' pt Le Borgne), Besaggio (1' st Enrici); M. Palumbo; Patierno (1' st Russo), Biasci (19' st Insigne). All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Missori, Pandolfi, Kumi, Armellino, Fontanarosa, Milani

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: Pierozzi (P), Simic (A), Gyasi (P)

Espulso: 42' pt Izzo (A)

Assistenti: Giuggioli e Scarpa

Quarto ufficiale: Dorillo

VAR e AVAR: Ghersini e Prenna

Recupero: 4' pt, 5' st