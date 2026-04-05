Palermo-Avellino: il presidente Mattarella in tribuna al "Barbera" Il presidente della Repubblica è in tribuna Autorità per la gara tra i rosanero e i biancoverdi

Ospite d'eccezione al "Renzo Barbera" nella sera di Pasqua per la gara Palermo-Avellino. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, palermitano e tifoso rosanero, ma in primis appassionato di sport, come testimoniato più volte dal tennis alla pallavolo passando per la presenza attiva ai Giochi Olimpici di Milano Cortina nella cerimonia di apertura e in alcune gare, è in tribuna Autorità nell'impianto sportivo di Parco della Favorita.

Aveva già seguito un match dei rosanero nel 2025

Nella sua città per le festività pasquali, Mattarella sta seguendo la gara della trentatreesima giornata del campionato di Serie B tra il Palermo e l'Avellino. Non è la prima volta che il presidente della Repubblica segue una gara dal vivo, dalla tribuna Autorità: era al "Barbera" anche nell'agosto 2025 per Palermo-Frosinone. Nel 2023 aveva visitato lo stadio e il museo del club rosanero.