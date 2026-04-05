Palermo-Avellino 2-0: tabellino e voti dei lupi, espulso Izzo al 42' Palmiero out al 33', irpini in 10 poco prima dell'intervallo

L'Avellino esce sconfitto dal "Barbera": finale di 2-0 per il Palermo con un gol per tempo. A segno Antonio Palumbo al 12' e Ranocchia all'82' con i lupi in 10 dal 42' per l'espulsione rimediata da Izzo. L'inferiorità numerica pone un forte limite alla gestione biancoverde con Ballardini costretto alla sostituzione al 33' in regia. Fuori Palmiero per il problema al ginocchio che il partenopeo gestisce da settimane. Nonostante il secondo tempo in 10, l'Avellino ha sviluppato un buon ritmo nella ripresa con un Palermo in controllo e che ha firmato il raddoppio nel finale.

Il tabellino

Serie B

Trentatreesima Giornata

Palermo-Avellino 2-0

Marcatori: 12' pt A. Palumbo, 37' st Ranocchia

Palermo (3-4-2-1): Joronen (13' st Gomis); Peda, Bani (39' st Magnani), Ceccaroni; Pierozzi (1' st Gyasi), Segre (26' st Giovane), Ranocchia, Augello; A. Palumbo (26' st Vasic), Le Douaron; Pohjanpalo. All. Inzaghi. A disp. Di Bartolo, Gomes, Bereszynski, Blin, Veroli

Avellino (4-3-1-2): Daffara 5; Cancellotti 5,5, Simic 5, Izzo 4, Sala 5,5; Sounas 5,5 (35' st Tutino sv), Palmiero 6 (33' pt Le Borgne 5,5), Besaggio 5 (1' st Enrici 6); M. Palumbo 6; Patierno 5 (1' st Russo 5,5), Biasci 5 (19' st Insigne 5). All. Ballardini 5,5. A disp. Iannarilli, Missori, Pandolfi, Kumi, Armellino, Fontanarosa, Milani

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: Pierozzi (P), Simic (A), Gyasi (P)

Espulso: 42' pt Izzo (A)

Assistenti: Giuggioli e Scarpa

Quarto ufficiale: Dorillo

VAR e AVAR: Ghersini e Prenna

Recupero: 4' pt, 5' st