Avellino Basket: stop per Dell'Agnello, salterà la gara con la Gemini Mestre Mercoledì la sfida del turno infrasettimanale, trentacinquesima giornata di campionato

Ripartenza immediata per l'Unicusano Avellino Basket dopo la sconfitta casalinga contro la Ferraroni JuVi Cremona con il focus sul match infrasettimanale. Mercoledì i biancoverdi saranno ospiti della Gemini Mestre per la trentacinquesima giornata di Serie A2. Infortunio al polpaccio della gamba sinistra, rimediato nel match di ieri sera, per Giacomo Dell'Agnello che nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali.

Anche Grande da valutare nelle prossime ore

"Tali accertamenti si rendono necessari per valutare con precisione l'entità dell’infortunio e definire il conseguente percorso di recupero. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili": ha sottolineato l'Avellino Basket tramite nota. Nella gara contro la JuVi si è fermato anche Alessandro Grande. La squadra irpina è chiamata al rilancio nell'obiettivo playoff, ora condizionato dalle tre sconfitte di fila rimediate da un lungo periodo di sole vittorie.